Wesphael: "Nooit gedacht dat ze me zouden vrijspreken"

Door: redactie

8/10/16 - 05u30

© belga.

Bernard Wesphael is terug thuis. Hij gaat dit weekend wat slapen, bij zijn familie zijn en nadien proberen wat afstand te nemen. Het uur voor het bevrijdende arrest werd voorgelezen heeft hij "doodsangsten" uitgestaan, zo zegt hij in een gesprek met onze krant.

"Tijdens het proces was ik de hele tijd pessimistisch. Ik maakte mezelf wijs dat ik voor het ongeluk geboren ben. Waarom zou ik dan vrijgesproken worden? Mijn geweten was zuiver, maar de machine tegenover mij was zo machtig."



Nu wil hij zijn leven weer op de rails krijgen. Op het publieke forum. "Ik weet nog niet hoe en wanneer, maar na alles wat ik heb meegemaakt, ben ik de maatschappij iets verschuldigd. Ik kan ook niets anders. (lacht) Ik ben een man van ideeën, projecten, actie. Als ik dat opgeef, ben ik dood." (EV)



