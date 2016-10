Schade groter dan gedacht: Brugse Kruispoortbrug moet volledig weg

bewerkt door: redactie

De hele Kruispoortbrug I in Brugge zal moeten weggehaald worden. Dat blijkt na inspectie van de brug, die gisteravond schade opliep aan de staalstructuur. Het scheepvaartverkeer ligt daardoor nog steeds volledig stil, meldt beheerder Waterwegen en Zeekanaal.

In eerste instantie werd gedacht dat stabiliteits- en laswerken het mogelijk zouden maken om met een kraan de brug open te krijgen. Na bijkomende inspectie blijkt het omwille van veiligheidsredenen echter noodzakelijk om de brug volledig weg te nemen.



Stabilisatie

Waterwegen en Zeekanaal is momenteel volop bezig met de voorbereidende werkzaamheden. Vooraleer de brug met behulp van een kraan op een ponton getild kan worden, moet nog een aantal noodzakelijke stabilisatiewerken uitgevoerd worden.



Op dit ogenblik is het nog niet duidelijk wanneer de brug kan afgevoerd worden en wanneer het scheepvaartverkeer opnieuw door kan. Het verkeer van en naar de zeehavens van Oostende en Brugge is volledig afgesloten. Uiteraard blijft de brug ook dicht voor de rest van het verkeer. Het is nog niet duidelijk of de brug nog te herstellen is.



Oorzaak

De doorgescheurde hoofdligger is de belangrijkste van de volledige draagstructuur. Bij het neerhalen van de Kruispoortbrug liep het gisterenavond mis.



"De ligger scheurde door op het moment dat de brug bijna volledig beneden was. Op dat punt krijgt die ook de grootste druk te verwerken", vertelt Claudia Van Vooren. Vaststaat dat het euvel niet kon voorzien worden of opgemerkt bij de inspecties, aangezien het om interne schade gaat.

