"Als ze radicale praat verkondigen, vragen we hen waar in de Koran dat staat"

7/10/16 - 19u46 Bron: Belga

Julian King en Bart Somers. © belga.

video De nieuwe eurocommissaris voor Veiligheid sir Julian King heeft vandaag Mechelen bezocht. Hij wilde er kennismaken met de aanpak in de strijd tegen radicalisering en bekijken welke elementen uit de Mechelse aanpak kunnen gebruikt worden in een bredere Europese aanpak. Voor burgemeester Bart Somers is het bezoek een mooie erkenning voor het geleverde werk in zijn stad.

De eurocommissaris bezocht in Mechelen enkele sportclubs en lokale verenigingen die ervoor zorgen dat Mechelen een inclusieve stad wordt voor iedereen. Daardoor voelen jongeren zich aanvaard en neigen ze minder snel naar radicale ideeën. Wie dat wel doet, wordt door de groepsgenoten weer in de juiste richting geduwd. Bij zaalvoetbalclub Salaam werkt men al 21 jaar aan het groepsgevoel en leert men jongeren dat hard werken, de regels volgen en je inzetten voor een bepaald doel je een rijker mens maakt.

"Mechelaars klagen veel en zijn koppig maar uiteindelijk zijn we allemaal Mechelaars, steunen we mekaar en zijn we één groep." "Als jongeren bij ons radicale praat komen verkondigen, vragen we hen waar in de Koran dat staat", zegt bestuurslid Youssef El Yagoubi. "Daar kunnen ze niet op antwoorden en ook niet op de vraag wie hen dat heeft wijsgemaakt. Doordat wij consequent allemaal hetzelfde antwoord geven, gaan ze ons geloven. Mechelaars klagen veel en zijn koppig maar uiteindelijk zijn we allemaal Mechelaars, steunen we mekaar en zijn we één groep. Dat laatste gevoel overwint altijd."