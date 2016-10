Politie betrapt koperdieven op heterdaad in Genk

Door: redactie

7/10/16 - 20u52 Bron: Belga

© photo_news.

In de nacht van gisteren op vandaag zijn op de Ford-site in Genk drie Roemenen van 26, 35 en 44 jaar op heterdaad betrapt door de politie van MidLim toen ze bezig waren met een koperdiefstal.

Gisterenavond omstreeks 22 uur liep bij de politie een oproep binnen over een mogelijke inbraak op de Ford-site aan de Henry Fordlaan. Een man had enkele personen over een hek zien kruipen. Meerdere politieploegen gingen ter plaatse en doorzochten de immense bedrijfssite.



Rond 23 uur troffen ze in een bedrijfshal drie verdachte personen aan die bezig waren met het vermoedelijk strippen van koperkabels. De mannen zetten het op een lopen toen ze de politie opmerkten. Twee mannen werden na een achtervolging gepakt. De derde persoon had zich verschanst in het plafond van de bedrijfshal en werd een half uur later gearresteerd. Tijdens de achtervolgingen en arrestaties liepen vier inspecteurs lichte verwondingen op.



In meerdere lokalen op de site vond de politie reeds gestripte koperkabels. Vandaag werd een uitgebreid sporenonderzoek uitgevoerd. Daaruit bleek dat er nog meer verdachten bij de diefstal betrokken waren. Tijdens de afgelopen maanden vonden meerdere koperdiefstallen plaats op de verlaten Ford-site.



De drie opgepakte Roemenen werden voorgeleid bij de onderzoeksrechter in Tongeren en blijven aangehouden.