Brussels minister-president kreeg CETA-verklaring woensdag al toegestuurd

Door: redactie

7/10/16 - 19u36 Bron: Belga

De Brusselse minister-president Rudi Vervoort. © belga.

De interpretatieve verklaring bij CETA, het vrijhandelsverdrag tussen de Europese Unie en Canada, is woensdagavond door Buitenlandse Zaken naar alle ministers-presidenten verstuurd, dus ook naar de Brusselse regeringsleider Rudi Vervoort. Dat zegt minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders na verklaringen van Brussels minister Guy Vanhengel.

Volgende week woensdag wil de federale regering CETA kunnen goedkeuren op een vergadering van de 28 EU-ambassadeurs. Ze heeft daarvoor wel de machtiging van de deelstaten nodig, maar alvast Brussel zal niet over de brug kunnen komen. De regering is immers officieel nog niet op de hoogte van de inhoud van de interpretatieve verklaring bij het verdrag, zei minister Vanhengel vandaag in het Brussels Parlement.



Nochtans kreeg minister-president Rudi Vervoort de verklaring woensdagavond al toegestuurd, net als de andere ministers-presidenten, reageert Didier Reynders bij monde van zijn woordvoerder. Ook op administratief niveau werd de info doorgegeven, luidt het.



De interpretatieve nota moet een aantal landen overtuigen die sceptisch staan tegenover het vrijhandelsakkoord, in België moet de nota ook een aantal deelstaatregeringen over de streep kunnen trekken. Woensdag stuurde de Europese Commissie de verklaring door naar Buitenlandse Zaken, dat ze prompt naar Vervoort doorstuurde. Maar volgens Guy Vanhengel is de Brusselse regering dus nog niet "officieel" op de hoogte. Daardoor zou ze de deadline van volgende week woensdag niet halen, liet hij verstaan.



Net als de Brusselse regering heeft ook de Waalse regering nog geen beslissing genomen. Minister-president Paul Magnette zei gitseren dat hij wil dat het Waals Parlement zich uitspreekt via een resolutie.