Hinder voor bus- en tramverkeer door stakingsacties

Door: redactie

7/10/16 - 17u58 Bron: Belga

video De dienstverlening bij de Vlaamse openbaarvervoermaatschappij De Lijn ondervindt deze namiddag rond 15.00 uur meer hinder van de vakbondsacties. Vooral in Antwerpen zijn er in vergelijking met 's ochtends minder chauffeurs aan de slag gegaan. Ook op de meeste andere plaatsen rijden er minder bussen uit.

In de stad Antwerpen rijdt frer namiddag nog ongeveer een derde van de trams en bussen. Een duidelijke achteruitgang met vrijdagmorgen, toen zowat 80 procent van de trams en 50 procent van de bussen reed. In de rest van de provincie Antwerpen rijdt ongeveer de helft van de chauffeurs.



Ook in Vlaams-Brabant is er meer hinder. Globaal genomen rijdt ongeveer één op de twee bussen. In het Hageland, het stadsgebied rond Leuven en de Druivenstreek is de impact het grootst. Daarnaast is er ook hinder in de omgeving van Brucargo, omdat de bussen er door een stakingsblokkade een omleiding moeten volgen.



In de regio's Kortrijk en Brugge is deze namiddag ongeveer 40 procent van de chauffeurs uitgereden, aan de kust ongeveer de helft. Er rijdt slechts één Kusttram per uur. In de regio Roeselare en bij de belbussen verloopt de dienstverlening dan weer zo goed als normaal.



In de provincie Limburg rijdt nog ongeveer 75 procent van de bussen. Er is hinder op een groot aantal streeklijnen in de hele provincie. De stadsnetten zijn vooral verstoord in Genk en Hasselt, waar ongeveer de helft van de bussen rijdt. In Sint-Truiden en Tongeren rijdt zowat 80 procent.



In Gent zijn in de namiddag meer chauffeurs uitgereden dan deze ochtend. Toch is er geen verkeer op de lijnen 6, 17/18, 22 en 38/39. De lijnen 1, 3, 4, 5, 9 en 21 rijden om het half uur. De Lijn waarschuwt ook dat er na 19.00 uur zo goed als geen trams of bussen meer zullen rijden in de stad. Het nachtnet rijdt wel, maar mogelijk met lichte hinder. In de regio rond Gent en op de stadsnetten van Aalst en Sint-Niklaas vallen ongeveer de helft van de ritten weg. In de regio Vlaamse Ardennen rijdt alles zo goed als normaal, terwijl in de regio Dender en Waasland 80 procent van de bussen rijdt.



De Lijn raadt reizigers aan de website te raadplegen voor de actueelste stand van zaken.