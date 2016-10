Opnieuw tot tien jaar cel voor vader en broer van verkracht meisje

Door: redactie

Antwerpen De correctionele rechtbank heeft de 49-jarige H.B. uit Antwerpen veroordeeld tot tien jaar cel, omdat hij zijn minderjarige dochter jarenlang seksueel misbruikte. Het meisje werd ook door haar 25-jarige broer E.B. herhaaldelijk verkracht en hij kreeg daarvoor negen jaar cel. De rechtbank bevestigde daarmee de gevangenisstraffen die ze eerder bij verstek hadden gekregen en beval ook hun onmiddellijke aanhouding.

Het slachtoffer, dat nu 19 is, was amper elf jaar toen ze in 2008 werd aangerand door haar broer E.B. Een jaar later begon ook zijn jongere broer D.B. (24) zich aan haar te vergrijpen. Toen vader H.B. het misbruik ontdekte, greep hij niet in. Integendeel zelfs: ook hij begon zijn lusten op haar bot te vieren.



Het meisje werd vijf jaar lang zeer frequent door de drie mannen aangerand en verkracht. De rechtbank stelde dat haar thuismilieu een hel moet zijn geweest en dat ze wellicht voortdurend in angst leefde. Ze had in 2014 haar vriendje en zus ingelicht, waarna er aangifte werd gedaan.



Haar vader en broers ontkenden alles. Vader H.B. had zoon D.B. ooit wel eens uit haar kamer zien komen en had dit aan hun moeder verteld. Zij was lange tijd bang dat haar zonen hun zusje zouden misbruiken, maar geloofde niet dat er daadwerkelijk iets gebeurd was.



De drie mannen lieten op hun eerste proces in juni verstek gaan. D.B. tekende als eerste verzet aan tegen zijn veroordeling tot negen jaar cel, maar kreeg eind augustus opnieuw dezelfde straf. Vandaag werden ook zijn vader en oudere broer tot dezelfde straffen veroordeeld.



De rechtbank tilde zwaar aan de feiten. De vrouwen in het gezin, dat uit ex-Joegoslavië afkomstig is, werden als "gebruiksvoorwerpen" aanzien die huishoudelijke taken moesten doen en geslagen en seksueel misbruikt werden door de beklaagden.