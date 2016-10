Stakers houden flink huis in Agoria-kantoren in Gosselies

Door: redactie

7/10/16 - 17u17 Bron: Belga

In Gosselies hebben betogers vanmorgen schade aangericht in kantoren van de technologiefederatie Agoria. Dat zegt een woordvoerder van de politie van Charleroi.

De betogers hadden vanmorgen verzamelen geblazen aan de fabriek van Caterpillar, die met sluiting wordt bedreigd. Hun manifestatie maakt deel uit van de stakingsacties die overal in het land georganiseerd worden.



Aan de Waalse zetel van Agoria, enkele honderden meters verderop, liep de actie licht uit de hand. Er werd een brandblusser leeggespoten en er werd papier uitgestort in de lokalen van het gebouw.



"De acties waren een geïsoleerde daad van enkele woestelingen", zegt een woordvoerder van de politie. Van fysiek geweld was volgens hem geen sprake.



Caterpillar kondigde op 2 september aan de productiesite in Gosselies te willen sluiten, met het verlies van 2.200 directe en enkele duizenden indirecte banen, vooral bij de onderaannemers, tot gevolg.