Stad Antwerpen geeft al haar 7.000 werknemers opslag met smartphone

7/10/16 - 16u20 Bron: Het Laatste Nieuws

Alle 7.000 werknemers van de stad Antwerpen, van straatvegers tot loketmedewerkers, krijgen in de toekomst een smartphone met abonnement, zodat ze meer digitaal en flexibeler kunnen werken. Dat heeft het stadsbestuur beslist.

"Dit is een vorm van opslag, want er staat niets tegenover", zegt burgemeester Bart De Wever (N-VA). "Het is niet zo dat we gaan verwachten dat het personeel 24 uur op 24 van dienst of bereikbaar blijft.". Wel zullen werknemers beter met elkaar gaan kunnen communiceren en via apps meldingen doen van sluikstort, overtredingen of verlofaanvragen. De stad voorziet 5 miljoen euro per drie jaar voor de maatregel.

Eerlijkere verdeling van lonen

Het stadsbestuur heeft vandaag ook een plan goedgekeurd dat de verloning van haar management eerlijker en transparanter moet maken. Onder meer door het verzelfstandigen van bepaalde diensten in het verleden was er volgens Bart De Wever een 'grillig landschap' aan verloningen ontstaan dat inging tegen de normale piramideschaal van een topmanagement.



Decreetwijziging

Voor wie in verhouding met zijn of haar functie te veel verdiende, volgt nu bijvoorbeeld een loonstop tot er een inhaalbeweging gebeurd is door gelijke en hogere functies. Ook de afslanking die het management al enkele jaren ondergaat, past in het plan. Antwerpen schakelde de gespecialiseerde Hay Group in voor een onafhankelijk onderzoek over de verloning van het stedelijke management. Daaruit bleek onder meer dat er een decreetwijziging nodig was om in de toekomst de "juiste profielen" te kunnen blijven aantrekken, gezien de concurrentie met de privémarkt.



Die decreetwijziging kwam er in mei en bepaalt dat steden en gemeenten meer vrijheid hebben om hun stedelijk personeelsbeleid vorm te geven. De stad kiest er nu voor om het management een verloning aan te bieden waarbij 90 procent van de soortgelijke profielen in de privésector meer verdienen. "Maar zelfs die bescheiden positie op de markt was onmogelijk geweest binnen het vorige decreet", zegt De Wever.



Volgens De Wever was het tot nu toe onder meer niet logisch dat de stadssecretaris als hoofd van het stedelijke apparaat toch niet het meeste verdiende. "Sommigen zullen er in de toekomst op vooruitgaan, anderen net niet", stelt hij. "Maar we respecteren natuurlijk wel de bestaande contracten, daar komt er enkel een loonstop indien nodig."



Onder meer het Havenbedrijf, ZNA en het Zorgbedrijf blijven buiten de operatie, gezien hun nog complexere verhouding met de privésector. In totaal zal het management trouwens in de toekomst zeker niet meer gaan verdienen dan voordien, verzekert het stadsbestuur.