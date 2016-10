Broer van dader steekpartij Schaarbeek aangehouden voor terrorisme

Door: redactie

De onderzoeksrechter heeft nu ook Aboubaker Diop (46), de broer van Hicham Diop (43), onder aanhoudingsbevel geplaatst. Dat meldt het federaal parket. Hicham is de man die woensdag twee agenten van de lokale politie Brussel Noord neerstak in Schaarbeek en een derde verwondde toen die hem probeerde te arresteren. Aboubaker werd in verdenking gesteld voor deelname aan de activiteiten van een terroristische groep.

Hicham viel woensdagmiddag twee agenten van de politie Brussel Noord aan in Schaarbeek en stak hen neer met een mes. Een andere politiepatrouille kon hem inrekenen, maar daarbij liep een van de agenten een neusbreuk op. De agenten moesten Hicham , een ex-militair en voormalig bokser, ook in het been schieten alvorens ze hem konden inrekenen.



Hicham had bij zijn aanval op de politieagenten geen islamitische leuzen geroepen, maar bij zijn eerste ondervraging door de federale gerechtelijke politie (FGP) legde hij meteen een aantal verklaringen af die erop wezen dat het mogelijk om een terreurdaad ging. Toen ook zijn identiteit kwam vast te staan, werd dat vermoeden enkel versterkt. Hij stond immers bij de veiligheidsdiensten al bekend voor zijn sympathieën voor en contacten met extremistische moslims. Zo verkeerde hij in de kringen van de extremistische sjeik Bassam Ayachi in Sint-Jans-Molenbeek. Sjeik Bassam is de peetvader van het moslimextremisme in ons land en toen de oorlog in Syrië losbarstte, verhuisde Bassam - die van Syrische afkomst is - met zijn familie naar Syrië. Daar vecht hij zowel tegen president Assad als tegen IS.



Hicham werd gisteren al onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld voor terroristische moordpoging en deelname aan de activiteiten van een terroristische groep.



Beide broers verschijnen begin volgende week voor de Brusselse raadkamer.