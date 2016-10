Geen onderzoek naar fouten in onderzoek zaak-Wesphael

Door: redactie

7/10/16 - 17u15 Bron: Belga

Bernard Wesphael, gisteren na zijn vrijspraak. © photo news.

"Als we moeten onderzoeken of het onderzoek correct gevoerd is telkens als er een vrijspraak is, dan zouden we veel werk hebben." Dat zegt woordvoerder Dominique Debrauwere van het Gentse parket-generaal in een reactie op de vrijspraak van Bernard Wesphael.