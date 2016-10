Man die 30 jaar lang vrouw lastigvalt riskeert internering

Door: redactie

Bree Het openbaar ministerie heeft de internering gevraagd van een 58-jarige man uit Bree omdat hij al jaren een vrouw lastigvalt, ondanks een contactverbod en een eerdere veroordeling. Hij stond ook terecht voor het toebrengen van slagen aan een postbode.

De man viel al sinds 1984 de vrouw uit Bree lastig, wat hem in 2013 op een celstraf van twee jaar kwam te staan. Daarnaast kreeg de man een contactverbod opgelegd en moest hij een dwangsom betalen bij elke nieuwe inbreuk.



Dat weerhield hem er niet van om begin vorig jaar een kleine som over te schrijven op de rekening van de vrouw met als mededeling: "boete voor het overlijden". Daarnaast stuurde hij nog een brief met verwarde inhoud, twee sms-berichten en een foto van een vuurwapen. De vrouw vroeg via haar advocaat een morele schadevergoeding van 10.000 euro omdat ze al jaren in angst leeft.



Klappen voor postbode

Op 17 april 2015 krijgt de man ook een zoveelste aanvaring met zijn postbode. De beambte reed tijdens zijn bedelingsronde tegen de fiets van de beklaagde. Na een woordenwisseling gaf de beklaagde de postbode enkele rake klappen. Die was enkele weken werkonbekwaam.



De 58-jarige beklaagde moest in februari al een eerste keer voor deze feiten verschijnen in Tongeren. Toen werd een deskundige aangesteld die de man moest onderzoeken. Volgens de psychiater heeft hij een gestoord realiteitsbesef. Daarvoor is hij momenteel sinds het begin van het jaar gecolloqueerd.



Vonnis volgt op 4 november.