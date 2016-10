Bob Madou ontslagen bij KBVB

Door: redactie

Bob Madou de is niet langer communicatiedirecteur bij de Belgische voetbalbond. Dat is bevestigd aan VTM NIEUWS. Sinds 2011 was Madou aan de slag bij de KBVB maar aan die samenwerking komt dus nu een einde. "Destijds kwam Madou mee met zijn maatje Steven Martens", vertelt VTM NIEUWS-journalist Maarten Breckx. "Toen Martens ontslagen werd was het een verrassing dat Madou niet meeging. Ik heb begrepen dat de grote bazen bij de voetbalbond niet echt fan zijn van Bob Madou en zij hebben hem vandaag dus ook ontslagen." Het is opvallend dat dit ontslag er net vandaag komt, net voor de belangrijke interland van de Rode Duivels tegen Bosnië vanavond.