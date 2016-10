Feestje op de Graslei krijgt politiek staartje

Door: redactie

Gent Zowel coalitiepartners sp.a en Groen als de oppositie willen maandagavond de Gentse schepen Christoph Peeters (Open Vld), bevoegd voor evenementen, aan de tand voelen over de inname van de Graslei voor een privaat feest van MG Real Estate.

Dit is niet voor herhaling vatbaar. Er hangt mist rond dit dossier en de besluitvorming. Maar nog belangrijker is het debat rond pretstad en leefbaarheid. Schepen Elke Decruynaere (Groen)

De inname werd op 22 september als "cultureel evenement" vergund, zijnde een boekvoorstelling en de opening van het gerenoveerde Post Plaza winkelcentrum. Omdat de bouwgroep van Ignace De Paepe meer volk verwachtte dan eerst voorzien, werd een week later goedkeuring gegeven om een nog grotere oppervlakte in te palmen. Dat leidde tot protest bij inwoners en oppositiepartijen.



Maar nu willen ook coalitiepartners sp.a en Groen de besluitvorming in het dossier uitklaren. "Ik vraag me af hoe die besluitvorming precies in elkaar zit en verlopen is", zegt gemeenteraadslid Sven Taeldeman (sp.a). "Ik denk dat we een exces gezien hebben, wat mij betreft niet voor herhaling vatbaar en ook onze burgemeester heeft zich daar zo over uitgelaten." Taeldeman, die eerder al de discussie voerde over het gebruik van het publiek domein, wil grendels inbouwen wat privaat kan en niet.



Schepen Elke Decruynaere zegt dat Groen bij de behandeling van het punt op het schepencollege al bedenkingen uitte. "Hadden we toen geweten wat we nu weten, dan hadden we dat punt niet goedgekeurd", zegt Decruynaere. "Dit is niet voor herhaling vatbaar. Er hangt mist rond dit dossier en de besluitvorming. Maar nog belangrijker is het debat rond pretstad en leefbaarheid. Feit is dat Gent een stad is waar veel te doen is, dat is goed en moet zo blijven. Maar we zijn ook een authentieke stad en moeten erover waken dat dit ook zo blijft."



De kwestie wordt maandagavond behandeld tijdens het vragenuurtje van de gemeenteraadscommissie Cultuur, Sport en Evenementen.