Vijftiger laat zich door 15-jarige jongen oraal bevredigen: straf met uitstel

Door: redactie

7/10/16 - 13u08 Bron: Belga

Het Hasseltse justitiepaleis. © belga.

Peer Een 57-jarige man uit Peer is door de Hasseltse correctionele rechtbank tot een voorwaardelijke celstraf van 8 maanden veroordeeld wegens openbare zedenschennis en aanranding van een vijftienjarige jongen.

Op 19 augustus 2013 liet de man zich door de jongen in een maïsveld oraal bevredigen. Een getuige zag het tweetal bezig en sprak hen aan.



Ammoniakvergiftiging

De vijftiger was via het internet in contact gekomen met de tiener. De man betwistte aanvankelijk de leeftijd van de jongen. Ten tweede beweerde hij onvoldoende bij verstand te zijn geweest op het ogenblik van de feiten. Hij beschouwde het als een gedragsverandering door een ammoniakvergiftiging, die hij naar eigen zeggen had opgelopen door jarenlange inname van medicatie tegen epilepsie.



Hij liet zelfs een neuroloog en logopedist komen getuigen dat de medicatie wel degelijk een invloed had op zijn gedrag, maar de gerechtspsychiater had een andere mening. De rechtbank veroordeelde hem tot een celstraf met uitstel en probatievoorwaarden.



De man moet zich laten behandelen voor zijn seksuele problematiek. Hij is ook voor vijf jaar uit zijn rechten ontzet.