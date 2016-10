Uitbater verzorgingstehuis Gosselies aangehouden

Door: redactie

De uitbater van verzorgingstehuis 'Massimo' in Gosselies bij Charleroi, dat gisteren werd verzegeld vanwege de erbarmelijke hygiënische omstandigheden, is aangehouden. Dat werd vandaag vernomen bij het parket van Charleroi. De beschuldigde verschijnt maandag voor de raadkamer.

De uitbater, O.R., wordt verdacht van nalatigheid en misbruik van sociale middelen, maar ook van misbruik van vertrouwen en van kwetsbaarheid, omdat hij de bankrekeningen van bewoners zou hebben geplunderd. In zijn bureau werden bankkaarten en geheime codes van verschillende van hen teruggevonden.



In het verzorgingstehuis in Gosselies verbleven mensen van alle leeftijden, vaak met een alcoholverslaving of met psychische problemen.



"Vuilniszakken krioelden van de ratten"

Het tehuis kreeg gisteren controleurs over de vloer nadat verschillende mensen geklaagd hadden over de leefomstandigheden. De inspecteurs troffen er onder meer "overvolle vuilniszakken die krioelden van de ratten" aan en moesten mondmaskers dragen tegen de geurhinder. Bovendien werkten er slechts twee mensen, waardoor de cliënten niet de nodige zorgen kregen. Verschillende bewoners moesten er naar verluidt in hun eigen uitwerpselen liggen.



Vijf van de 46 bewoners werden donderdag onmiddellijk overgebracht naar het ziekenhuis, elf anderen werden doorverwezen naar verschillende psychiatrische instellingen. Het OCMW van Charleroi zoekt een oplossing voor de overige 30 bewoners.