ING-personeel protesteert voor hoofdkantoor Brussel

Door: redactie

7/10/16 - 13u01 Bron: Belga

video Ongeveer 200 van de 700 kantoren van ING houden vandaag de deuren dicht, na de oproep van de vakbonden om te protesteren voor het hoofdkantoor van de bank in Brussel. Het was de eerste grootschalige actie sinds de aankondiging dat bij ING in totaal 3.500 banen zullen verdwijnen tegen eind 2021. Maandag zou de eerste ondernemingsraad plaatsvinden sinds de aankondiging.