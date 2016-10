"Proberen leven terug op te bouwen"

Door: redactie

7/10/16 - 11u14 Bron: vtmnieuws.be

© vmma.

video

Dat het proces rond ex-politicus Bernard Wesphael zwaar heeft gewogen op hem en zijn familie, blijkt duidelijk uit de beelden van in de rechtbank. Nog voor de uitspraak barst dochter Sphia Wesphael uit in tranen. De spanning wordt haar te veel. De ontlading na het proces is dan ook zeer groot. Wenend van vader en dochter elkaar in de armen. "Ik ga proberen mezelf weer recht te trekken na dit alles, het zal moeilijk zijn, maar ik ga het proberen. Omdat ik Spahia heb en mijn familie en vrienden", zo reageert Wesphael zelf." Drie jaar lang werd Wesphael aanzien als een moordenaar en dat heeft hem getekend. "U kan zich niet voorstellen hoe ik heb geleden, elke dag. Vandaag ziet iedereen dat ik geen moordenaar ben, iedereen ziet dat ik een vrije man ben, een respectabele man", zegt Bernard Wesphael nog, zichtbaar opgelucht.