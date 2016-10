Syriër vlamt met 173 per uur over Ring: "Was u van plan om naar Aleppo te rijden?"

Bewerkt door Eric Belsack

7/10/16

Deze week in de politierechtbank



Politierechtbank Laat er geen misverstand over bestaan: wie voor de politierechter verschijnt, heeft vermoedelijk iets mispeuterd. Meestal eigen schuld dikke bult, maar soms ook een ongelukkige samenloop van omstandigheden, gewoon brute pech of wordt de onschuld bewezen. Niet zelden proberen overtreders hun misstap te vergoelijken met op zijn minst merkwaardige uitvluchten. Onze reporters tekenden de voorbije week in de Vlaamse politierechtbanken enkele zaken op die dit ten overvloede illustreren.



Syriër vlamt met 173 per uur over Ring: "Ging u naar Aleppo rijden?" Hij had net te horen gekregen dat familieleden van hem in het Syrische Aleppo om het leven gekomen waren Advocaat van beklaagde Met 173 km per uur op de Brusselse Ring: dan mag je het komen uitleggen voor de politierechter. Volgens zijn advocaat was de man, die op 1 september vorig jaar geflitst werd, in shock.



"Hij had net te horen gekregen dat familieleden van hem in het Syrische Aleppo om het leven gekomen waren bij een bombardement." "Hij was toch niet van plan om helemaal naar Syrië te rijden?", repliceerde de rechter, en gaf hem 420 euro boete en 15 dagen rijverbod. © thinkstock.

"Geen goesting of tijd voor werkstraf" Dat ik dan een strafblad riskeer? Och ja, dan is dat maar zo hé Beklaagde Niels S. Na een perfect pleidooi gooide een twintiger uit Brugge gisteren zijn eigen ruiten in bij de rechter. De man leek de gunst van de opschorting te krijgen nadat hij tijdens het uitgaan een caféklant een klap had verkocht. Tot de rechter hem vroeg waarom hij geen werkstraf wil doen.



"Pffff, daar heb ik geen goesting en geen tijd voor. Ik werk te hard om een werkstraf te doen. Dat ik dan een strafblad riskeer? Och ja, dan is dat maar zo hé", haalde Niels S. arrogant zijn schouders op. De rechter keek hem ongelovig aan en nogmaals haalde S. zijn schouders op. "Jij je zin", besloot de rechter. Volgende week kent hij zijn straf. (JHM) © thinkstock.

Gewezen agent blaast 2,33 promille Normaal gaat hij te voet als hij gedronken heeft, maar deze keer moest hij een vriendin van zijn echtgenote helpen Advocaat van W.R. Een politieagent op rust die met 2,33 promille alcohol in het bloed een ongeval veroorzaakte is op de politierechtbank van Aalst veroordeeld. Beklaagde W.R. botste op een tegenligger toen hij aan een kruispunt zijn bocht te wijd nam. De man, die veertig jaar onberispelijke staat van dienst heeft, merkte pas later op dat hij een voertuig had aangereden. Hij stopte even verderop in de straat.



"Mijn client is sinds vorig jaar op pensioen en is een gewezen rijkswachter. Normaal gaat hij te voet als hij gedronken heeft, maar deze keer moest hij een vriendin van zijn echtgenote helpen", vertelde zijn advocaat. Politierechter Mireille Schreurs gaf de beklaagde een geldboete van 1.320 euro waarvan 900 euro met uitstel en een rijverbod van 21 dagen. (TVDN) © thinkstock.

"Luide muziek geen excuus voor vluchtmisdrijf" Als je de schade ziet, is je verhaal ook erg ongeloofwaardig Politierechter H.V. (21) uit Munkzwalm moest zich in de politierechtbank van Oudenaarde verantwoorden voor een vluchtmisdrijf. Bij het verlaten van haar parkeerplaats in de Groenlaan in Herzele had ze een geparkeerde auto aangereden, waarna ze op de vlucht sloeg. "Mijn cliënte heeft niets gemerkt van de aanrijding", beweert haar advocaat. "Ze was naar muziek aan het luisteren en die stond nogal luid."



Maar volgens de politierechter moet de vrouw de klap op zijn minst wel gevoeld hebben. "Luide muziek is dus geen excuus", zei hij tegen de beklaagde. "Als je de schade ziet, is je verhaal ook erg ongeloofwaardig."



De vrouw kreeg een boete van 1.320 euro, waarvan 900 euro met uitstel. Haar rijbewijs moet ze vijftien dagen inleveren. Dat krijgt ze bovendien pas terug als ze opnieuw slaagt voor het praktisch rijexamen omdat ze op het moment van de feiten haar rijbewijs nog geen twee jaar had. (TVR) © thinkstock.

88-jarige voor rechter na vluchtmisdrijf Ja maar, u hoort niks meer en ziet blijkbaar niet meer goed. Kan u wel nog rijden? Politierechter Een 88-jarige man uit Koksijde moest voor de politierechter in Veurne verschijnen nadat hij tijdens het parkeren een auto aanreed. Jan R. reed daarna weg en beweerde niks gezien te hebben. Hij bleek ook nog eens hardhorig te zijn. "Ja maar, u hoort niks meer en ziet blijkbaar niet meer goed. Kan u wel nog rijden?", vroeg de rechter.



Waarop R. antwoordde: "Maar ja! Het is het enige dat ik nog kan. Want mijn benen willen niet meer mee. Ik rij zelfs nog dagelijks, en met versnellingen, hé!" Omdat het R.'s eerst ongeval is, kreeg hij 1.356 euro boete, volledig met uitstel. (JHM)