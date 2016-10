Heilig Hartinstituut in Heverlee ontruimd voor verdacht pakket

Door: redactie

7/10/16 - 09u56 Bron: eigen berichtgeving

© rv.

De leerlingen van het Heilig Hartinstituut in Heverlee hebben rond 11 uur hun klassen kunnen vervoegen. Het verdacht pakket dat in de school was aangetroffen, bleek geen explosieven te bevatten. Dat meldt Stephanie Gille, woordvoerster van de Leuvense lokale politie.