Mama en twee jonge kindjes zwaargewond na frontale botsing

7/10/16

Lochristi Een moeder en haar twee kinderen, een baby en een peuter, zijn deze morgen rond 7.40 uur gewond geraakt na een frontale botsing op de Antwerpse Steenweg in Lochristi. De vrouw reed met haar Skoda in de richting van Gent, maar ter hoogte van Schoenen Torfs ging het mis. Om een nog onduidelijke reden botste ze op haar tegenligger, een vrachtwagen die een werfkraan voorttrok. Door de klap werd de wagen weggeslingerd naar de rechterkant van de baan, terwijl de vrachtwagen over een duiker ging.

De brandweer kon de twee kinderen snel uit het wrak bevrijden, maar het duurde uiteindelijk ruim 40 minuten vooraleer de moeder uit het wrak bevrijd was. Ze werden alle drie, net als de vrachtwagenchauffeur naar het ziekenhuis overgebracht. Over de aard van de verwondingen is er momenteel nog niks geweten, maar zeker de moeder was er heel erg aan toe. De vrachtwagenchauffeur bezeerde zich volgens zijn collega aan zijn rug.



Door het ongeval is de N70 in de richting van Gent afgesloten voor alle verkeer. De hinder zal wel nog even kunnen duren, aangezien een verkeersdeskundige van het parket ter plaatse moet komen om de precieze omstandigheden van het ongeval te onderzoeken. Op de N70 vonden er in het verleden al talloze zware verkeersongevallen plaats. Vaak hadden die fatale gevolgen.