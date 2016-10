Kruispoortbrug in Brugge volledig onderbroken voor alle verkeer

Mathias Mariën

7/10/16

De Kruispoortbrug waarover het verkeer normaal de Brugse binnenstad verlaat zal enkele maanden gesloten blijven. Gisterenavond schuurde een hoofdligger van de brug voor 60 procent door. De schade is enorm waardoor de brug niet meer open kan. Ook het scheepvaartverkeer is momenteel volledig onderbroken. "We doen er alles aan om de brug zo snel mogelijk omhoog te krijgen" zegt Claudia Van Vooren, woordvoerder van Waterwegen en Zeekanaal.