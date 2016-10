Opinie: "Een correctionele rechtbank had Wesphael schuldig verklaard en een jaar of 30 opgesloten"

EDWIN VERHOEVEN

7/10/16

Opinie Onze assisenwatcher Erwin Verhoeven volgde het proces-Wesphael vanop de eerste rij. Zo kijkt hij terug op het verdict van de jury.

Bernard Wesphael is na een proces van drie weken vrijgesproken door het assisenhof van Bergen. Deze zaak krijgt ongetwijfeld een plaats in de juridische annalen. Vanwege de persoonlijkheid van de beschuldigde, op het moment van de feiten een Waals politicus en parlementslid. Maar nog meer omdat het zo goed als zeker de laatste hoogmis van de juryrechtspraak in ons land was. Sinds de goedkeuring van 'Potpourri II' zijn er in Vlaanderen geen dossiers meer naar assisen verwezen, in Wallonië nog een paar uitzonderingen. Dat is jammer en vooral verontrustend.



Voortaan worden ook zeer betwiste zaken als deze - kijk maar naar de kasteelmoord - doorverwezen naar de correctionele rechter. Daar worden ze op een drafje behandeld, soms bijna letterlijk 'tussen de soep en patatten'. Getuigen worden niet of nauwelijks gehoord. Te duur. Te tijdrovend. Te lastig. De rechter oordeelt dus louter en alleen op basis van het papieren dossier: pv's van verhoren, deskundigenverslagen, enzovoort.



Laat dit proces nu nog maar eens aangetoond hebben dat die niet altijd even accuraat en precies zijn. De motivering van het arrest van de jury zegt het zwart op wit: "Het onderzoek laat niet toe om de schuld van Bernard Wesphael voldoende aan te tonen. Onder meer door de afwezigheid van een doorgedreven controle van sommige elementen." In mensentaal: de speurders hebben geen topwerk afgeleverd.



Nochtans presenteerden ze een op het eerste gezicht keurig verhaal. Maar in die kaas zaten gaten, zo bleek achteraf. Veel gaten. Wat niet in het kraam paste - "de logica", noemde de case-officer het hier op het proces - was wat bijgevijld, weggelaten of gewoonweg niet onderzocht. Bernard Wesphael en zijn advocaten zegden dit al langer. Maar het is alleen te danken aan een grondig, diepgaand en tegensprekelijk onderzoek ter terechtzitting dat dit aan het licht kwam. Dat onderzoek gebeurt voortaan niet meer. Wesphael heeft dus veel geluk gehad. Voor een correctionele rechtbank was hij op basis van het papieren dossier schuldig verklaard en voor een jaar of 30 opgesloten.



De door 'Potpourri II' gecreëerde situatie is gevaarlijk. Het is een snelweg naar juridische dwalingen op zijn Amerikaans. Daarvan leverde dit proces het ultieme bewijs.



