In heel Vlaanderen hinder op bussen en trams De Lijn, weinig hinder bij MIVB en NMBS

Door: redactie

7/10/16 - 07u08 Bron: Belga

© belga.

vakbondsacties De vakbondsacties van vandaag zorgen in heel Vlaanderen voor hinder bij De Lijn. Omdat heel wat chauffeurs nog aan hun dienst moet beginnen, is het beeld echter nog verre van volledig, aldus de openbaarvervoermaatschappij. Ze raadt reizigers aan de website te raadplegen voor de actueelste stand van zaken.

Bij de Brusselse openbaarvervoersmaatschappij MIVB rijden alle bussen, trams en metro's, maar reizigers moeten wel rekening houden met langere wachttijden. Op het spoor is, zoals verwacht, weinig hinder. "Rond 6.30 uur rijden de treinen inderdaad redelijk normaal", zegt Infrabelwoordvoerder Thomas Baeken.



Antwerpen en Gent

Bij De Lijn in Antwerpen rijden ongeveer 8 van de 10 trams, van de bussen rijdt slechts de helft. In het noorden van de provincie en in Turnhout rijdt ongeveer 60 procent. Voor de regio Mechelen is om 6 uur de info nog niet beschikbaar.



In Gent is ongeveer 40 procent van de chauffeurs opgedaagd. Voor de regio rond Gent is nog geen info beschikbaar. In de rest van de provincie is er minder hinder. In de Vlaamse Ardennen rijden de bussen zo goed als normaal. In het Waasland rijdt ongeveer 80 procent, in Aalst ongeveer drie kwart.



Vlaams-Brabant en West-Vlaanderen

Omstreeks 6 uur is in Vlaams-Brabant ongeveer 7 op 10 bussen uitgereden. In het Hageland op de assen Diest-Leuven en Aarschot-Tienen en in het Pajottenland is de hinder wat groter. Er is eveneens hinder in de omgeving van Brucargo (de vrachtluchthaven van Zaventem), door een stakingsblokkade moeten de bussen daar een omleiding volgen.



In de regio Brugge en aan de kust rijdt ongeveer 60 procent van de bussen. De info over de Kusttrams is nog niet beschikbaar. In de regio Kortrijk is ongeveer de helft van de chauffeurs uitgereden. In Roeselare is er zo goed als geen hinder.



Limburg

In Limburg, tot slot, rijdt ongeveer 80 procent van de bussen. Er is hinder op een groot aantal streeklijnen in de hele provincie. De stadsnetten zijn eveneens verstoord, vooral in Genk en Hasselt. Ook in Sint-Truiden vallen ritten weg op de stadslijnen. Belbusreizigers ondervinden vandaag in Limburg ook hier en daar hinder.