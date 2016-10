Lijnbussen moeten nu ook bij staking rijden

Door: redactie

De Lijn moet voortaan ook bij aangekondigde stakingen een minimale dienstverlening aanbieden. Dat blijkt uit een resolutie die de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement gisteren heeft goedgekeurd. Daarin staan de grote lijnen van een nieuwe beheersovereenkomst met De Lijn. In het verleden moest het bedrijf enkel wilde stakingen voorkomen.

Het is nu aan minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) om die grote lijnen zoals de gegarandeerde dienstverlening concreet in te vullen. De minister is volop in overleg met De Lijn over de beheersovereenkomst. Die zou in 2017 moeten ingaan en tot 2020 gelden.



De grote lijnen van de nieuwe beheersovereenkomst "zijn toch redelijk baanbrekend", zegt Annick De Ridder (N-VA). Daarmee wijst ze op vervangen van het idee van de basismobiliteit - een bushalte op 750 meter van elke voordeur - door het concept van de basisbereikbaarheid. De Lijn zal zich voortaan concentreren op het kernnet en enkel verbindingen tussen de grote steden aanbieden. Voor meer afgelegen gebieden slaan lokale en private partners de handen in elkaar.



Bovendien is het niet langer De Lijn zelf die haar dienstregeling uitwerkt. Die taak wordt doorgeschoven naar het departement Mobiliteit en Openbare Werken, in overleg met de verschillende vervoersregio's.