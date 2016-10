Vlaanderen riskeert Europese boete voor overschrijding stikstofwaarde in Antwerpen

Door: redactie

Vlaanderen heeft vorig jaar de Europese norm voor stikstofdioxide niet overal gehaald. Op één meetpunt in Antwerpen is de jaargrenswaarde overschreden. Minister van Leefilieu Joke Schauvliege (CD&V) belooft een nieuw actieplan en er hangt een Europese sanctie in de lucht. Dat schrijven de Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg vandaag.

De grenswaarde van 40 microgram stikstofdioxide per kubieke meter lucht is in 2015 overschreden op het meetpunt in Borgerhout. De Vlaamse Milieumaatschappij publiceert maandag haar luchtrapport 2015, maar omdat er Europese grenswaarden zijn overschreden, moest de informatie al eerder worden vrijgegeven.



Antwerpen heeft al maatregelen aangekondigd: vanaf februari volgend jaar wordt een lage-emissiezone in het gebied binnen de Singel en op Linkeroever ingevoerd. Vervuilende voertuigen worden daar zo veel mogelijk geweerd. Ook de haven wil dat voorbeeld volgen.



Actieplan

Vlaanderen moet bovendien een nieuw actieplan met maatregelen opstellen. "De Europese Commissie verwacht dit plan twee jaar na het jaar waar de overschrijding plaatsvond, dus tegen 31 december 2017", zegt de woordvoerder van Schauvliege. De minister wijst erop dat de gemeten concentraties in Antwerpen de laatste tien jaar duidelijk dalen en weet niet of er ook een Europese boete volgt. "Dergelijke afweging komt de Europese Commissie toe."



Ook de streefwaarden voor lood, arseen, nikkel en cadmium zijn in 2015 op een aantal plaatsen in Vlaanderen overschreden, aldus de kranten nog.