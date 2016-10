"Staatsveiligheid moet doelwitten prijsgeven"

Door: redactie

Koen Geens en Steven Vandeput, respectievelijk van de CD&V en de N-VA. © photo_news.

Ministers van Justitie en Defensie Koen Geens (CD&V) en Steven Vandeput (N-VA) hebben in het parlement een wetsontwerp ingediend om mensen en bedrijven toe te laten bij de Staatsveiligheid en militaire inlichtingendienst op te vragen of ze het doelwit zijn geweest van zo'n bijzondere inlichtingenmethode. Dat schrijft De Tijd vandaag.

Wie wil weten of hij door de inlichtingendiensten werd geviseerd, zal dat zelf moeten vragen en een een "persoonlijk en legitiem belang" moeten bewijzen. De belangrijkste voorwaarde is dat die methode al tien jaar voor de aanvraag plaatsvond. Ook mag het prijsgeven van de info het werk van de inlichtingendienst noch dat van het gerecht in gevaar brengen, mag het geen bronnen in gevaar brengen, en de internationale relaties van de geheime diensten mogen er niet onder leiden. Van elk geval zal een kopie worden doorgestuurd naar het Comité I.



Uitzonderlijk

De maatregel is uitzonderlijk, want veel Europese inlichtingendiensten moeten daarover geen transparantie bieden aan de burgers. Ook de regering-Michel was eerst niet van plan zo'n "notificatieplicht" in te voeren, maar zowel de Privacycommissie als de twee toezichthouders op de inlichtingendiensten adviseerden de regering toch een vorm van melding in te voeren.