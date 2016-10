Nakende begrotingsdeadline zorgt voor creativiteit: "Legaliseer prostitutie: 200 miljoen winst"

KATRIEN STRAGIER

7/10/16 - 05u00

© Wannes Nimmegeers.

Nu de begrotingsgesprekken een versnelling hoger moeten schakelen, duiken er in meerderheidskringen creatieve pistes op. "Legaliseer sekswerk. Dat levert 200 miljoen op", klinkt het bij Jong VLD. N-VA wil dan weer scherper toezien op buitenlanders die hier komen werken. Mogelijke opbrengst: 1,6 miljard.

Komend weekend moet de regering-Michel vaart zetten achter de zoektocht naar 4,2 miljard. Dinsdag hoopt de premier het politieke jaar af te trappen met zijn traditionele speech over de staat van het land én een begroting op orde. Uit verscheidene hoeken binnen de meerderheid duiken er in elk geval creatieve voorstellen op om die som bij elkaar te puzzelen. Het opvallendste komt van de jongerenpartij van Open Vld. Die pleit ervoor om prostitutie legaal te maken. Dat moet de schatkist zo'n 200 miljoen per jaar opleveren.



