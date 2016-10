Leger volgt geradicaliseerde soldaten: "Ontslaan kan niet, wapen afpakken wél"

MARTIJN VANHINSBERG

De militaire inlichtingendienst volgt momenteel 60 soldaten op die verontrustend gedrag vertonen. Toch kunnen die militairen niet zomaar worden ontslagen, zolang ze geen strafbare feiten of inbreuken plegen. Vaak krijgen ze tijdens het onderzoek wél een andere functie of mogen ze geen wapens meer bedienen.

De man die woensdag twee agenten neerstak in Schaarbeek, diende tot 2009 in het Belgisch leger. Of hij al radicale ideeën had tijdens zijn legerdienst, is onduidelijk. Wat wél vaststaat, is dat de militaire inlichtingendienst ADIV momenteel 55 soldaten en 5 onderofficieren opvolgt die tekenen van radicalisering en verontrustend gedrag vertonen. Dat gaat van mogelijke sympathieën voor beruchte moslimprekers tot vermeende banden met extreemrechtse motorbendes. Hoewel Defensie over die informatie beschikt, worden de soldaten niet aan de deur gezet. "We kunnen niemand ontslaan, simpelweg op basis van vermoedens dat ze aan het radicaliseren zijn", zegt defensiewoordvoerder Olivier Severin. "Pas als militairen iets strafbaars doen, kunnen we overgaan tot ontslag."



