Kleuter belandt onder truck: wondje aan knie

TIM VAN DER ZEYPEN

7/10/16 - 05u00

© David Legreve.

"Ik zag mijn meisje onder die truck verdwijnen." Het mag een wonder heten dat mama Mieke Horckmans (35) dat met een opgeluchte glimlach op haar gezicht kan vertellen. Zij zag hoe haar 4-jarige dochter met haar fietsje onder een vrachtwagen schoof toen die rechtsaf wou slaan. De kleine Elina liep enkel wat schrammen aan haar knie op.

© Repro David Legreve.

"Ik vreesde het ergste, ik wou mijn dochter zo snel mogelijk zien achter die vrachtwagen." Mieke Horckmans (35) herhaalt het wel tien keer als ze haar relaas doet over het huiveringwekkende dodehoekongeval dat haar en haar twee dochters dinsdagnamiddag overkwam. De Mechelse vrouw was na schooltijd samen met Elina (4) en Hannah (7) met de fiets onderweg naar huis toen een vrachtwagen naast hen kwam rijden. Hij merkte de jongste, die met haar kleine fietsje wat voor haar mama uitreed, te laat op en sloeg rechtsaf. Mieke rinkelde nog met haar fietsbel en riep om hem te doen stoppen, maar dat hoorde de chauffeur niet.



