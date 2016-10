Zware infecties gevonden met één vingerprik

Door: redactie

Onderzoekers hebben een nieuwe bloedtest ontwikkeld waarmee de huisdokter met één vingerprik zware infecties bij kinderen kan opsporen. De dokter weet dan meteen 100 procent zeker of een kind bijvoorbeeld een gevaarlijke hersenvliesontsteking heeft en meteen naar het ziekenhuis moet.



Het resultaat toont niet wélke infectie het kind heeft, maar de uitslag van de test duidt wel aan hoe ernstig ze is. En dat is voor een huisarts niet altijd makkelijk om in te schatten. Nu wordt de sneltest nog maar door een handvol huisartsen gebruikt, maar het is de bedoeling dat over één à twee jaar alle artsen ze gebruiken en dat het de patiënt niets extra kost.