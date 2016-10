Termont windt zich op: "Stop met die valse insinuaties. Ik ben het kotsbeu"

Door: redactie

6/10/16 - 21u11 Bron: Belga

© belga.

Optima-commissie "Stop met die valse insinuaties en mij leugenachtig te maken en mij godverdomme altijd in de hoek te duwen. Ik ben het kotsbeu." Dat zei een opgewonden burgemeester Daniël Termont vanavond in de Gentse Optima-commissie in een reactie op vragen van Johan Deckmyn (Vlaams Belang).

Hoe kan ik dingen verzwijgen waar nooit over gesproken is? Daniël Termont

Termont kreeg vandaag opnieuw vragen over zijn vlucht naar de vastgoedbeurs in Cannes, waarbij hij meevloog met topman Jeroen Piqueur van Optima. Hij gaf mee dat hij twee keer overnacht had op de Alter Ego, de congresboot die gebruikt werd voor de MIPIM-beurs. Deckmyn stelde daarop dat hij het vreemd vond dat dat feit nog nooit ter sprake was gekomen. "Dit is te kwader trouw", reageerde Termont. "Hoe kan ik dingen verzwijgen waar nooit over gesproken is? "



"Ik daag u uit om mij te zeggen waar ik gelogen heb. Ik daag u ook uit om aan te tonen wanneer er mij ooit gevraagd zou zijn waar ik geslapen heb? Ik heb zelf aangifte gedaan (van de vluchten met Piqueur, nvdr.). U zou mij beter bedanken dat ik het aangegeven heb, dat we dit debat kunnen hebben", zei Termont. "Het hangt echt mijn keel uit dat u insinueert dat ik zit te liegen. Stop met die valse insinuaties en mij leugenachtig te maken en mij godverdomme altijd in de hoek te duwen. Ik ben het kotsbeu."