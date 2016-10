"Ofwel gaat het om afschuwelijke incompetentie, ofwel wou men mij doelbewust kapotmaken"

sam/jc

6/10/16 - 20u51 Bron: Terzake

video Bernard Wesphael spreekt in een emotioneel interview met Terzake over zijn proces, zijn lijdensweg en de 'hetze' tegen hem. Vooral voor het Brugse parket is hij ongemeen hard in het gesprek, dat twee weken geleden werd opgenomen zonder medeweten van zijn advocaat. Volgens Terzake zou hij het gesprek hebben beschouwd als een soort testament voor zijn kinderen.

De voormalige politicus, die vandaag werd vrijgesproken voor de moord op zijn vrouw Véronique Pirotton, noemt de situatie waarin hij drie jaar moest leven, een "absolute hel". "U moet zich inbeelden wat het is om op een ochtend wakker te worden met een gevoel in je maag dat maar niet wil verdwijnen. Naar de geneesmiddelen moeten grijpen om het te laten weggaan, en je op een glas bier moeten werpen om van dat gevoel te af te komen."



"Het is een beproeving om dat te moeten doorstaan. Ik wens het niemand toe. Er zijn uiteraard veel tragischere gebeurtenissen in het leven dan de mijne. Ik zoek geen medelijden. Ik zeg alleen maar dat ik in een absolute hel heb geleefd."



Op de vraag wat hij zou doen bij een vrijspraak, antwoordt Wesphael dat hij stap voor stap zijn leven zou proberen te hervatten. "Maar dat gaat moeilijk zijn. Want ik ga tot het einde van mijn dagen moeten leven met de gedachte dat Véronique Pirotton er niet meer is. Of je dat nu wilt of niet, die gedachte is ondraaglijk."



"Ik zal de gedachte moeten aanvaarden dat ik me psychologisch zal moeten laten verzorgen, vanaf het moment dat ik dreig - zelfs als ik word vrijgesproken - in een diepe depressie te vallen. Dus ik zal zeer goed voor mezelf moeten zorgen en me zowel fysiek als mentaal moeten laten verzorgen."

Forse kritiek © photo news. "De publieke opinie denkt vaak dat ik een leugenaar ben omdat ik een politicus ben" Wesphael haalt hard uit naar zij die hem al meteen na de feiten schuldig achtten. "Drie dagen na mijn opsluiting was ik een moordenaar", zegt hij. "Zonder één stuk in het dossier. Geen autopsie, geen bewijzen van de aantijgingen." Hij haalt uit naar sommige media "die misbruik hebben gemaakt van een man die al op de grond lag om kranten te verkopen en geld te verdienen. Die mensen zullen op een dag verantwoording moeten afleggen op de rechtbank."



Zijn beroep speelde daarin volgens hem een rol. "De publieke opinie denkt vaak dat ik een leugenaar ben omdat ik een politicus ben", klaagt hij. "Men heeft veel te snel de conclusie getrokken dat ik een man zou zijn die in staat is tot moord." Hij stelt dat "het imago van een politicus vandaag afschuwelijk is". "We zijn in dit land, en niet alleen hier, beland bij de karikatuur van de politicus. Het is een politicus, dus het is een leugenaar, een smeerlap. Ik vertrok dus met een moeilijke handicap tegenover de jury."



Wesphael zat tien maanden in voorhechtenis, ongewoon lang. Als Waals parlementslid was hij bovendien eigenlijk onschendbaar, iets wat in principe enkel kon opgeheven worden bij een betrapping op heterdaad en moord. En die betrapping op heterdaad was volgens hem een lachertje. "Ik ben willekeurig aangehouden zonder respect voor de regels die horen bij het parlementair statuut."



Ook het parket van Brugge krijgt een stevige veeg uit de pan. "De werkelijkheid in deze zaak is dat men veel te snel een conclusie heeft getrokken, zonder de inbeschuldigingstelling te onderbouwen. Men heeft er alles aan gedaan om zijn bewering van de eerste dag te onderbouwen, zonder bewijs". De politicus stelt zelfs dat het parket uit vrees voor gezichtsverlies enkel een onderzoek voerde à charge, en dus alleen elementen onderzocht die wezen op zijn schuld.



"Ofwel gaat het om een afschuwelijke incompetentie, ofwel wou men mij doelbewust kapotmaken. Ik denk oprecht dat het parket van Brugge zich bewust is geworden dat het zich vergaloppeerd heeft. En eens het zich in die logica bevond, durfde men niet meer achteruit en zocht het keer op keer elementen om me er steeds verder in te duwen. Het hele onderzoek is in functie daarvan gevoerd."