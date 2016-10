Leerlingen steken klasgenoot in brand "bij wijze van grap"

Door: redactie

6/10/16 - 20u40 Bron: VTM Nieuws

Aalst Een leerling (19) van de school voor buitengewoon onderwijs De Horizon in het Oost-Vlaamse Aalst is vanmiddag zwaar verbrand geraakt. Twee van zijn medeleerlingen hadden hem bij wijze van 'grap' in brand gestoken, meldt VTM Nieuws.