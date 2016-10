André Gyselbrecht en andere verdachte blijven in de cel

Door: redactie

6/10/16 - 19u40 Bron: Belga

André Gyselbrecht in januari 2014. © belga.

Kasteelmoord In de zaak van de kasteelmoord blijft dokter André Gyselbrecht, de schoonvader van slachtoffer Stijn Saelens, in de cel. Dat heeft de Gentse kamer van inbeschuldigingstelling beslist. Ook verdachte Franciscus L. blijft aangehouden.

Gyselbrecht, de huisdokter uit Ruiselede, wordt door de speurders nog steeds gezien als opdrachtgever. Franciscus L., een Nederlander, zou zijn oom vergezeld hebben bij het uitvoeren van de moord op Stijn Saelens uit Wingene.



De raadkamer in Brugge verlengde vorige maand de aanhouding van Gyselbrecht en de Nederlander, maar de verdediging ging daartegen in beroep. De KI oordeelde dat de twee verdachten aangehouden blijven in het belang van het onderzoek.