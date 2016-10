Gouverneur wil organisator grote evenementen laten betalen voor politie-inzet

bewerkt door: redactie

politie West-Vlaams gouverneur Carl Decaluwé wil dat organisatoren van grote evenementen extra politiesteun meebetalen als politionele inzet nodig blijkt van buiten de eigen zone. Dat stelde hij voor tijdens zijn jaarlijkse rede in het Provinciaal Hof in Brugge. "Waarom zou een organisator extra investeren in veiligheid als deze toch 'gratis' wordt verzekerd door de politie?", luidt de beweegreden van de gouverneur.