Advocaat Wesphael: "Dit was een pleidooi om assisen te behouden"

6/10/16 - 18u56 Bron: Belga

Jean-Philippe Mayence (rechts), terwijl hij viert met Bernard Wesphael en zijn confrater Tom Bauwens (links). © belga.

In een eerste reactie na de vrijspraak van zijn cliënt Bernard Wesphael, heeft advocaat Jean-Philippe Mayence gesteld dat het proces eigenlijk echt een pleidooi was om assisen te behouden.

Stel u voor dat dit voor een correctionele rechtbank was verlopen. Dan was er maar één psychatrische expertise en één medische expertise aan bod gekomen Jean-Philippe Mayence

"Er zijn veel emoties nu. We moeten dit even laten bezinken en daarna de tijd nemen om ons echte vragen te stellen", zo klonk het. "Onder meer over hoe het onderzoek verlopen is. Iedereen moet eens in de spiegel kijken", zo verwees hij nogmaals naar het volgens de verdediging partijdig verlopen onderzoek.



Mayence merkte op dat het proces eigenlijk een echt pleidooi was om assisenzaken te behouden. "Stel u voor dat dit voor een correctionele rechtbank was verlopen. Wat dan? Dan was er maar één psychatrische expertise en één medische expertise aan bod gekomen. Waar zouden we dan gestaan hebben?", zo vroeg hij zich af. De verdediging liet de voorbije weken een batterij experts opdraven om de conclusies van de gerechtsdeskundigen onderuit te halen.



Nabestaanden

Sinds 1 maart 2016 kan elke misdaad, ongeacht de ernst ervan, worden gecorrectionaliseerd. Misdaden hoeven dus niet langer voor een hof van assisen te worden gebracht maar kunnen worden berecht door een correctionele rechtbank.



Philippe Moureau, advocaat van de nabestaanden van slachtoffer Véronique Pirotton, wilde na afloop van het proces geen commentaar kwijt.



Versmacht

De burgerlijke partijen, vertegenwoordigd door Moureau en de Nederlandstalige advocaat Diego Smessaert, pleitten dat Wesphael zijn vrouw had versmacht met een kussen en een plastic zakje.



Na de uitspraak verdwenen Moureau en Smessaert snel uit beeld, net als de nabestaanden van het slachtoffer. Zij passeerden niet langs de voorkant van het gerechtsgebouw, waar een grote persmeute zich rond een geëmotioneerde Bernard Wesphael had verzameld.