A19 richting Kortrijk volledig versperd door gekantelde vrachtwagen

Redactie

6/10/16 - 17u58 Bron: Belga

© Christophe Maertens.

Menen De A19 richting Kortrijk is ter hoogte van Menen volledig versperd na een ongeval met een vrachtwagen. "De vrachtwagen is gekanteld. Er zijn nog twee personenwagens op ingereden", zegt woordvoerder Peter Bruyninckx van het Vlaams Verkeerscentrum.

Het ongeval gebeurde omstreeks 17.10 uur. Een gekantelde vrachtwagen verspert de autosnelweg ter hoogte van Menen. Het verkeer moet de snelweg in Menen verlaten en de lokale omleiding volgen. In Moorsele kan het verkeer opnieuw op de snelweg.



Ook in de andere rijrichting is er filevorming. Het is er moeizaam verkeer door de werken, maar er is ook kijkfile. Het verkeer moet er rekening houden met verliestijden, ook op de omleiding.