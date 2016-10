Broer van man die agenten neerstak ook aangehouden

Door: redactie

Schaarbeek De broer van Hicham Diop, Aboubaker Diop, is gisteren omstreeks 16 uur ook van zijn vrijheid beroofd. Dat meldt het federaal parket. Het parket voegt eraan toe dat Hicham aangehouden werd en in verdenking is gesteld "van poging tot moord in een terroristische context en deelname aan de activiteiten van een terroristische groep".

Aboubaker werd geboren in 1970 en heeft de Belgische nationaliteit. Morgenwordt beslist over zijn verdere aanhouding.



De 43-jarige Hicham verwondde gistermiddag drie agenten bij een steekpartij in Schaarbeek. Nog op woensdag werd in zijn woning aan de Koninginnenlaan in Schaarbeek een huiszoeking gehouden, maar daarbij werden geen wapens of explosieven gevonden. Over de verdere resultaten van de huiszoeking wil het federaal parket geen commentaar kwijt.



De steekpartij vond rond het middaguur plaats op de Lambermontlaan in Schaarbeek. Twee agenten wilden er een man controleren maar die haalde meteen uit met een mes. Een van de agenten raakte gewond in de hals, de andere in de buikstreek maar geen van beiden verkeert in levensgevaar. Hun aanvaller ging er na de feiten vandoor maar kon door een andere politiepatrouille geïntercepteerd worden. De man verzette zich tegen zijn arrestatie en daarbij kreeg een agent een klap in het aangezicht, waardoor hij een neusbreuk opliep. De politie loste ook één schot, dat de aanvaller in het been raakte. Ook hij raakte niet levensgevaarlijk gewond.