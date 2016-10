Letterlijk: de motivering van de jury in zaak-Wesphael

Door: redactie

"Onschuldig, ondanks reeks verontrustende elementen. Het antwoord op de schuldvraag luidt: 'Nee.' Ondanks het bestaan van een reeks verontrustende ­elementen. Zoals daar zijn:

• De positie waarin het lichaam van Véronique Pirotton werd aangetroffen.

• De aanwezigheid en de plaats van een plastic zakje bij het lijk.

• De talrijke bloeduitstortingen en schaafwonden.

• De geluiden gehoord door de andere hotelgasten.

• De houding en het gedrag van de beschuldigde na het overlijden van zijn vrouw.



Maar het onderzoek vooraf en de argumenten ontwikkeld tijdens de debatten laten niet toe om de schuld van Bernard Wesphael voldoende aan te tonen. Onder meer door:

• De afwezigheid van een doorgedreven controle van sommige van hogervermelde elementen.

• Het feit dat de scenario's ontwikkeld door de aanklager en de burgerlijke partijen onvolledig zijn, wanneer ze afgetoetst worden aan de feitelijke elementen van het onderzoek.



Bovendien laten noch de aangetroffen vezels, noch de diverse biologische sporen die het slachtoffer her en der achterliet toe de thesis van de verstikking te bevestigen. Zo bevat het groene kussen waarover alle partijen het eens zijn dat het niet van het bed is geweest, ook speekselsporen van het slachtoffer.



De effecten van de verschillende geneesmiddelen, zoals beschreven in het compendium, en de manipulaties uitgevoerd tijdens de reanimatiepogingen kunnen een uitleg zijn voor de verschillende sporen die gevonden zijn tijdens de autopsie.



Ten slotte zijn alle gerechtsdeskundigen en artsen en toxicologen aangezocht door de verdediging het unaniem eens: een intoxicatie door een combinatie van alcohol en geneesmiddelen kan niet uitgesloten worden als mogelijke doodsoorzaak.



Als gevolg van dit alles bestaat er een redelijke twijfel en die moet in het voordeel spelen van de beschuldigde."



