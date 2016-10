Erbarmelijke toestanden in rusthuis Gosselies: 46 bewoners overgeplaatst

Door: redactie

Zo'n 46 bewoners die een in zorginstelling in Gosselies bij Charleroi verbleven zijn overgeplaatst nadat het gebouw waar ze woonden vandaag door het gerecht verzegeld werd. Reden zijn de hygiënische omstandigheden waarin de mensen er verbleven. Die waren erbarmelijk. Slechts twee personen bekommerden zich om de bejaarde cliënten, maar ze beperkten zich tot de meest elementaire zaken. Het gerecht heeft een onderzoek ingesteld.

Inspecteurs moesten een mondmasker dragen tegen de verschrikkelijke geur van overvolle vuilniszakken die krioelden van de ratten Daniel Marlière, eerste substituut van het parket van Charleroi

Het parket van Charleroi heeft residentie Massimo in rue de la Ferté in Gosselies vandaag verzegeld. De 46 mensen die er verbleven worden overgeplaatst naar andere instellingen in de regio door het OCMW van Charleroi.



De inspecteurs die de instelling vandaag onderzochten, moesten volgens Daniel Marlière, eerste substituut van het parket van Charleroi, "een mondmasker dragen tegen de verschrikkelijke geur", afkomstig van overvolle vuilniszakken die "krioelden van de ratten".



In het verzorgingstehuis verbleven mensen van alle leeftijden, vaak met een alcoholverslaving of met psychische problemen. Er werkten slechts twee mensen, waardoor de cliënten niet de nodige zorgen kregen. Verschillende bewoners moesten er naar verluidt in hun eigen uitwerpselen liggen.



Het gerecht is een onderzoek gestart naar de uitbater van de instelling. Hij werd deze namiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter en wordt momenteel verhoord voor de abominabele hygiënische omstandigheden.



De man wordt daarnaast ook verdacht van misbruik van vertrouwen, nadat een voormalige bewoner klacht indiende tegen de instelling omdat die zijn bankrekening zou hebben geplunderd. Het parket vond ook bankkaarten en geheime codes van bewoners terug in het bureau van de uitbater.