Erbarmelijke toestanden in rusthuis Gosselies: 46 bejaarden overgeplaatst

6/10/16

Zo'n 46 bejaarden die een in zorginstelling in Gosselies bij Charleroi verbleven zijn overgeplaatst nadat het gebouw waar ze woonden vandaag door het gerecht verzegeld werd. Reden zijn de hygiënische omstandigheden waarin de mensen er verbleven. Die waren erbarmelijk. Slechts twee personen bekommerden zich om de bejaarde cliënten, maar ze beperkten zich tot de meest elementaire zaken. Het gerecht heeft een onderzoek ingesteld.

Het parket van Charleroi heeft residentie Massimo in rue de la Ferté in Gosselies vandaag verzegeld. De 46 mensen die er verbleven worden overgeplaatst naar andere instellingen in de regio door het OCMW van Charleroi.



De inspecteurs die het rusthuis vandaag bezochten om er de situatie te onderzoeken, troffen er erbarmelijke toestanden aan. Overal slingerden overvolle huisafvalzakken rond en twee personen moesten zowel de taken van verpleegkundigen en koks als onderhoudspersoneel uitvoeren. Daardoor konden de cliënten uiteraard niet de zorgen krijgen die ze nodig hebben. Het gerecht voert een onderzoek. De uitbater van de instelling wordt verhoord.