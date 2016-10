ABVV roept bagagepersoneel Brussels Airport op om morgen te staken: "Kom alleen met handbagage"

Door: redactie

6/10/16

© belga.

Stakingsacties De socialistische vakbond ABVV heeft het bagagepersoneel op Brussels Airport opgeroepen om morgen niet te gaan werken, in het kader van de nationale actiedag. De stakingsoproep geldt ook voor het personeel op de vrachtluchthaven Brucargo en voor logistieke ondernemingen zoals DHL. De liberale vakbond ondersteunt de oproep niet. Wat het ACV doet, is nog onduidelijk. Het vliegveld van Brussel adviseert reizigers om morgen alleen met handbagage naar de luchthaven te komen.

Targeted industrial actions on 7 October: Public transport & traffic to/from/at the airport may be impacted. — Brussels Airport (@BrusselsAirport) Targeted industrial actions on 7 October: Travel only with hand baggage respecting liquids & gels restrictions. https://t.co/YOzXeS5Y0t — Brussels Airport (@BrusselsAirport)

"Wij roepen inderdaad op om vanaf vrijdag in de vroege ochtend te staken. Wij eisen vooreerst dat de regering in het kader van de pensioenhervorming de job van deze luchthavenmedewerkers erkend als een zwaar beroep. Werken tot hun 67ste is voor deze mensen totaal ondoenbaar", zegt Sandra Langenus van ABVV-BTB. "Daarnaast protesteren wij tegen de wet-Peeters die de werkgever de mogelijkheid geeft om werknemers met precaire contracten nog flexibeler in te zetten dan nu al het geval is".



Langenus verwacht morgen heel wat hinder op Brussels Airport. "Het ACV steunt de stakingsoproep niet publiek, maar doet dat in de praktijk wel op de werkvloer". Bij het ACV was vandaag niemand bereikbaar voor commentaar.



Ondanks het feit dat ACLVB de stakingsoproep niet steunt, verwacht vakbondsafgevaardigde Filip Lembrechts dat heel wat liberale leden zich spontaan zullen aansluiten bij de stakers. Het ACLVB wil wachten met actie voeren tot er volgende week duidelijkheid is over de begrotingsmaatregelen.



Oorspronkelijk stond vrijdag een nationale staking op het programma, maar dat is teruggebracht tot werkonderbrekingen bij metaal-, textiel- en voedingsbedrijven en in de schoonmaak-, beveiligings-, en horecabranche. Bij het treinverkeer wordt geen overlast verwacht. Uit protest tegen een aangekondigde ontslaggolf wordt ook bij ING wordt gestaakt. Het personeel is opgeroepen naar het hoofdkantoor in Brussel te komen.