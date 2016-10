Gentse superflitspaal betrapt 41.412 overtreders in één jaar

Door: redactie

6/10/16

De Gentse superflitspaal (Lidar). © Nimmegeers.

De superflitspaal Lidar, die de Gentse politie sinds 8 oktober 2015 inzet in de uitgebreide zone 30 en daarbuiten, heeft elke dag gemiddeld 110 overtreders betrapt. In één jaar werden 41.412 overtreders geflitst, meldt de Gentse lokale politie.

De politie wil met de speciale camera, die laser gebruikt in plaats van radar, efficiënter snelheidsovertredingen controleren. De superflitspaal kan makkelijk gebruikt worden in nauwe straten waar andere flitscamera's gehinderd worden door reflecties van metaal afkomstig van trams of geparkeerde wagens. Daarnaast wordt de Lidar ook ingezet in de aanpak van verkeersoverlast of als extra sensibilisering aan scholen of ongevalsgevoelige locaties.



In de zone 30 wordt vanaf 37 kilometer per uur pv opgemaakt. Wie er sneller rijdt dan 67 kilometer per uur, kan het rijbewijs tijdelijk ingetrokken worden. "Het voorbije jaar heeft de superflitspaal op 52 locaties gestaan, 41 daarvan waren binnen de uitgebreide zone 30. In die tijd flitste hij 41.412 overtreders, waarvan 462 bestuurders in aanmerking kwamen voor de intrekking van hun rijbewijs", zegt de lokale politie.



Daling gemiddelde snelheid

"De aanwezigheid van de Lidar in een straat leidde vaak tot een duidelijke daling van de gemiddelde snelheid en overtredingsgraad in vergelijking met voorafgaande anonieme metingen", meldt de politie. "Wanneer we de ongevallencijfers binnen PZ Gent naast elkaar leggen , voor inzet Lidar en na inzet Lidar, merken we een daling van bijna 11% in de verkeersongevallen met zwaargewonden en 4.5% bij de lichtgewonden. Dat maakt in totaal een daling met 5% voor wat verkeersongevallen met lichamelijk letsel betreft."