Privéfeest op Graslei vergund als "culturele manifestatie"

6/10/16 - 16u44 Bron: Belga

Waterwegen en Zeekanaal verleende op 8 september een vergunning voor een ponton op de Leie met een oppervlakte die groter is dan de pontons van Polé Polé samen. © belga.

Gent Een privéfeest op de Gentse Graslei van projectontwikkelaar MG Real Estate (De Paepe Group), om vanavond winkelcentrum Post Plaza op de Korenmarkt te openen, is door het Gentse schepencollege vergund als "cultureel evenement". Dat zet kwaad bloed bij oppositiepartij CD&V.

Als we zo beginnen wordt Gent in de kortste keren een soort van Plopsaland waar het openbaar domein gehuurd wordt voor commerciële evenementen PVDA Gent

Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) verleende op 8 september een vergunning voor een ponton op de Leie met een oppervlakte die groter is dan de pontons van Polé Polé samen. In die vergunning staat wel dat de aanvrager nog bij de bevoegde besturen andere vergunningen moet aanvragen.



In de beknopte samenvatting van twee collegebesluiten (22 en 30 september) wordt het openingsfeest door de stad Gent omschreven als "cultureel evenement: een boekvoorstelling en de officiële opening van Post Plaza".



CD&V-fractieleider Veli Yüksel, die de overeenkomst nakeek, vraagt zich af of de stad Gent voor die aanvraag bij de waterwegbeheerder aan MG Real Estate al een toezegging deed. Hij verwijst naar de passage "gelet op de beslissing inzake het afleveren van een vergunning" in de vergunning van Waterwegen en Zeekanaal van 8 september. "Ik neem aan dat dit slaat op de inname openbare weg. Ik vraag mij af of de procedure correct is toegepast, dit lijkt me een vreemde gang van zaken," aldus Yüksel. "Het lijkt op een geval van ons-kent-ons, een ad-hoc beslissing à la tête du client. Er moet bij de stad Gent dringend een visie komen over wat kan en niet kan."



Ook PVDA Gent mengt zich in de discussie. "Als een private projectontwikkelaar en bouwpromotor beschouwd wordt als een culturele instelling, dan zijn we heel ver weg", zegt Tom De Meester. "Dat boek is een veredelde promotiecatalogus over de eigen projecten in de stad. Een privaat walking dinner voor een select gezelschap van 500 genodigden heeft niets te zien met een culturele manifestatie. Als we zo beginnen wordt Gent in de kortste keren een soort van Plopsaland waar het openbaar domein gehuurd wordt voor commerciële evenementen."