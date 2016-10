MG Real Estate: "Partycrashers zijn welkom op de Graslei"

Door: redactie

6/10/16 - 18u44 Bron: Belga

Waterwegen en Zeekanaal verleende op 8 september een vergunning voor een ponton op de Leie met een oppervlakte die groter is dan de pontons van Polé Polé samen. © belga.

Gent De partycrashers die vanavond naar de Graslei afzakken om het privéfeest van vastgoedontwikkelaar MG Real Estate te boycotten, mogen zich daar verwachten aan een hapje en een drankje. Dat zegt bedrijfsleider Ignace De Paepe aan De Tijd. "Ik heb er nooit bij stilgestaan dat dit zo'n commotie zou veroorzaken."

Het bedrijf geeft vanavond een walking dinner voor 500 gasten in een grote drijvende tent om de opening van winkelcentrum Post Plaza te vieren. Daarvoor wordt de Graslei tien dagen ingenomen, en dat voor nog geen 1.500 euro. Het schoot vele Gentenaars in het verkeerde keelgat. Er werd massaal gereageerd op de oproep op Facebook om het feest te gaan crashen. De oproep werd bijna vijfduizend keer gedeeld, en meer dan duizend mensen gaven aan aanwezig te zullen zijn.



Ze zijn welkom, zegt De Paepe, die verrast was door de commotie. "Ik wil gewoon een feest organiseren voor de geslaagde renovatie van het Gentse postgebouw maar dat kon niet op de Korenmarkt. Op de Graslei kon het wel, maar dan op een ponton. Ik heb alle vergunningen."



De bedrijfsleider wil positief reageren. "Na overleg met mijn zoon en dochter - ik heb geen verstand van sociale media- heb ik beslist dat ik die mensen zal verwelkomen met een hapje en een drankje." Lees ook Oproep tot partycrash privéfeest op Gentse Graslei

Cultureel evenement Maar het hele verhaal krijgt wel nog een politiek staartje. Vanmiddag is gebleken dat het privéfeest door het Gentse schepencollege vergund is als een 'cultureel evenement': een boekvoorstelling en de officiële opening van Post Plaza. En dat zet kwaad bloed bij onder andere CD&V.



Bovendien staat in de vergunning die Waterwegbeheerder Waterwegen en Zeekanaal (W&Z) op 8 september afleverde dat de aanvrager nog bij de bevoegde besturen andere vergunningen moet aanvragen. CD&V-fractieleider Veli Yüksel, die de overeenkomst nakeek, vraagt zich af of de stad Gent voor die aanvraag bij de waterwegbeheerder aan MG Real Estate al een toezegging deed. Hij verwijst naar de passage "gelet op de beslissing inzake het afleveren van een vergunning" in de vergunning van Waterwegen en Zeekanaal van 8 september.



"Ik neem aan dat dit slaat op de inname van de openbare weg. Ik vraag mij af of de procedure correct is toegepast. Dit lijkt me een vreemde gang van zaken," aldus Yüksel. "Het lijkt op een geval van ons-kent-ons, een ad-hoc beslissing à la tête du client. Er moet bij de stad Gent dringend een visie komen over wat kan en wat niet kan."