Ouders gedagvaard in zaak van gruwelijke roofmoord op bejaarde vrouw die gepleegd werd door minderjarige zoon

6/10/16 - 16u26 Bron: Belga

Gillian Vandamme. © Foto JVK.

De ouders van Gillian Vandamme (20) zijn als burgerrechtelijk aansprakelijk gedagvaard op het proces over de roofmoord op Maurisette Poiré (83). De Roeselarenaar bracht de vrouw in januari 2013 in Ardooie met messteken om het leven. De advocaten van de ouders zullen ook pleiten op de zitting van 25 november.

Op 7 januari 2013 probeerde de toen 17-jarige Gillian Vandamme in te breken in de woning van de vrouw uit Ardooie. Hij had naar eigen zeggen enkel de bedoeling om geld en haar auto te stelen. Het slachtoffer werd verkracht, in brand gestoken en met 34 messteken om het leven gebracht. Daarna ging Vandamme aan de haal met de Range Rover van het slachtoffer. Twee dagen later kon hij al ingerekend worden. De jeugdrechter besliste begin 2014 om hem uit handen te geven.



Omdat Vandamme op het moment van de feiten nog minderjarig was, zijn de ouders in principe burgerrechtelijk aansprakelijk. Daarom werd de zaak deze namiddag op dat punt opnieuw ingeleid. De moeder en de vader zullen verdedigd worden door respectievelijk meester Mathieu Vansuyt en meester Olivia Delille. Meester August Blomme verdedigt de belangen van beide ouders. Uiteindelijk zal de verzekeraar van de ouders de schadevergoedingen en de gerechtskosten moeten ophoesten.



Het eigenlijke proces werd al op 1 september ingeleid voor de Brugse correctionele rechtbank. Door een recente wetswijziging bestaat er discussie over de mogelijke maximumstraf voor Gillian Vandamme. De nieuwe correctionele straffen tot 40 jaar zijn immers nog niet van toepassing op dossiers van voor die nieuwe wetgeving. Volgens het parket is 30 jaar de maximumstraf.



Anderzijds konden correctionele rechtbanken voor de wetswijziging, behalve bij recidive, slechts straffen tot 20 jaar opleggen. In het geval van Gillian Vandamme komt daar nog bij dat hij als uit handen gegeven minderjarige sowieso maximum 30 jaar kon krijgen voor het hof van assisen. Correctionaliseren kan enkel als er sprake is van verzachtende omstandigheden, wat in theorie altijd ook een mildere maximumstraf betekent.