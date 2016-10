Premier Michel roept studerende De Crem terug

Door: redactie

Premier Charles Michel roept staatssecretaris voor Buitenlandse Handel Pieter De Crem terug uit de Verenigde Staten voor de start van het parlementaire jaar. De eerste minister vindt het niet kunnen dat De Crem gedurende enkele weken niet beschikbaar zou zijn voor het parlement, verklaarde de regeringsleider vandaag in de Kamer.

De CD&V'er volgde zes weken les aan de prestigieuze Harvard Business School, maakte onze krant begin deze week bekend. De Crem zou daardoor verstek moeten laten tot 27 oktober. Hij heeft daarover twee dagen geleden een brief tot het parlement gericht.



"Dat gaat niet. Ik heb onmiddellijk contact opgenomen met Pieter De Crem en hem gevraagd terug te keren voor de parlementaire rentree", stelde premier Michel voor aanvang van het wekelijkse vragenuurtje. "Ik zal niet nalaten de leden van de regering te herinneren aan hun plicht om beschikbaar te zijn voor het parlement".



Dat de staatssecretaris tijdens het parlementaire jaar op eigen kosten aan het studeren slaat, schoot bij oppositiepartij Groen in het verkeerde keelgat. "Op deze manier maakt hij zichzelf overbodig. Het parlementaire jaar wordt pas op 15 september afgetrapt. Is het te veel gevraagd om dan op post te zijn? De Crem kan studeren zoveel hij wil, maar dan wel tijdens zijn vakantie", klonk het eerder bij Groen-kamerlid Wouter Devriendt.



PS-kamerfractieleidster Laurette Onkelinx (PS) had een motie ingediend om de afwezigheid van De Crem aan de kaak te stellen. De tekst werd door de oppositie ondertekend. De oppositie reageerde tevreden op de démarche van premier Michel.