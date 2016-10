Onthaalmoeder (31) veroordeeld tot 8 maanden cel na hersenbloeding peuter

Door: redactie

6/10/16 - 14u26 Bron: Belga

Foto ter illustratie. © anp.

Een 31-jarige onthaalmoeder uit Meeuwen-Gruitrode is door de correctionele rechtbank van Tongeren veroordeeld tot een gevangenisstraf van acht maanden, volledig met uitstel, en een boete van 600 euro. De vrouw moest zich verantwoorden voor de hersenbloeding die een zes maanden oude peuter twee jaar geleden opliep toen ze bij haar verbleef. De ouders en het kind krijgen elk een schadevergoeding van één euro.

Op 2 juli 2014 werd de peuter met spoed overgebracht naar het ziekenhuis met wat later een hersenbloeding zou blijken. Volgens de onthaalmoeder was dat het gevolg omdat haar zoontje zich liet vallen op het pop-up tentje waarin het kind lag te slapen. In de rechtszaal vertelde de onthaalmoeder hoe ze uit de keuken liep en zag dat het meisje niet meer reageerde. Onmiddellijk riep de vrouw de hulp in van haar buurman die de hulpdiensten verwittigde.



Volgens de verslagen van de verschillende deskundigen die het meisje onderzochten, blijkt dat het meisje mogelijk meerdere bloedingen heeft gehad en dat de kwetsuren niet overeenkomen met die van een eventuele slag op het hoofd door de vallende jongen. Volgens hen zou dit wijzen op het 'shaken baby syndroom'. De onthaalmoeder verklaarde tegenover de rechters dat ze het kind nooit hardhandig had aangepakt.



De rechtbank is van oordeel dat de verwondingen het gevolg zijn van het hevig schudden van het kind door de onthaalmoeder, nadat ze zag hoe de ogen van het kind wegdraaiden en ze niet meer reageerde. De rechtbank legde een relatief lage straf op, volledig met uitstel.



De peuter zou ondertussen volledig hersteld zijn van de gevolgen van de hersenbloeding maar de rechtbank stelde een nieuwe deskundige aan die het kind opnieuw moet onderzoeken. Die heeft hiervoor vier maanden de tijd. Op 16 februari wordt de zaak op burgerlijk gebied behandeld.