Dievegge bevalt ochtend van proces in gevangenis

Brugge/Kust De Brugse strafrechter heeft een Roemeense vrouw veroordeeld tot 18 maanden effectieve celstraf voor een reeks gauwdiefstallen. Alina C. beviel op de ochtend van haar proces in de gevangenis van een dochtertje.

Samen met een vriendin pleegde de beklaagde heel wat diefstallen in winkels. Op 13 april 2015 leidde C. in Knokke de winkelbediende af, waardoor haar kompaan met ruim 1.000 euro aan de haal kon gaan. "Dat is de winkeluitbaatster haar eigen schuld, ze had maar bij de kassa moeten blijven", zei de Roemeense daarover aan de politie. Onder andere in de C&A in Dendermonde en in Pimkie in De Panne ging C. ook met kleren aan de haal.



Daarnaast kwamen de beklaagde en haar handlangster, die niet gevat kon worden, in het vizier voor enkele gauwdiefstallen. In De Panne maakten ze 635 euro buit toen ze een man knuffelden nadat hij hun fictieve petitie getekend had. Dezelfde truc pasten ze ook in Roeselare toe. Uiteindelijk liep Alina C. in Oostende tegen de lamp.



Op 8 september werd de zaak gepleit voor de Brugse correctionele rechtbank. C. bleef echter afwezig omdat ze enkele uren eerder in de gevangenis bevallen was van een dochtertje. De rechter besliste om de pleidooien niet uit te stellen. Tijdens de voorlezing van het vonnis was de Roemeense donderdagochtend wel aanwezig.